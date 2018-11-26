ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

رانيا محمود ياسين تتذكر أعمالها مع سيدة المسرح العربي

الإثنين 26/نوفمبر/2018 - 09:06 ص
رانيا محمود ياسين تتذكر أعمالها مع سيدة المسرح العربي
رانيا محمود ياسين
طباعة
الفجر الفني
 
نشرت الفنانة رانيا محمود ياسين عبر حسابها الشخصي في موقع "انستجرام"، صورًا من أعمالها المسرحية مع سيدة المسرح العربي الفنانة سميحة أيوب.

وعلقت رانيا على الصور: "شرفت أني اشتركت مع سيدة المسرح العربي في مسرحيتين الأولى مسرحية ليلة الحنة، من بطولتها وإخراجها، والثانية مسرحية قريب وغريب من إخراج نبيل منيب".

يُذكر أن رانيا محمود ياسين تواصل بروفات عرضها المسرحي الجديد يعيش "أهل بلدنا" تأليف محمد بغدادي وإخراج حسان نجاتي، ويشاركها البطولة أحمد سلامة.​
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
تقييمك لألبوم شيرين عبدالوهاب "نساي"؟!
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري الإنجليزي
بيرنلي
-
x
22:00
-
نيوكاسل يونايتد
الدوري الإسباني
ريال سوسييداد
-
x
22:00
-
سيلتا فيجو
الدوري الإيطالي
كالياري
-
x
21:30
-
تورينو
الدوري المصري الممتاز
حرس الحدود
-
x
14:45
-
وادي دجلة
بتروجيت
-
x
17:15
-
سموحة
الزمالك
-
x
20:00
-
الجونة
بوابة الفجر
دور العرض


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
11/26/2018 9:50:41 AM