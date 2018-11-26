رانيا محمود ياسين تتذكر أعمالها مع سيدة المسرح العربي

نشرت الفنانة رانيا محمود ياسين عبر حسابها الشخصي في موقع "انستجرام"، صورًا من أعمالها المسرحية مع سيدة المسرح العربي الفنانة سميحة أيوب.





وعلقت رانيا على الصور: "شرفت أني اشتركت مع سيدة المسرح العربي في مسرحيتين الأولى مسرحية ليلة الحنة، من بطولتها وإخراجها، والثانية مسرحية قريب وغريب من إخراج نبيل منيب".





يُذكر أن رانيا محمود ياسين تواصل بروفات عرضها المسرحي الجديد يعيش "أهل بلدنا" تأليف محمد بغدادي وإخراج حسان نجاتي، ويشاركها البطولة أحمد سلامة.​