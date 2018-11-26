الاحتلال يُمدد اعتقال محافظ القدس إلى الخميس

قررت سلطات الاحتلال الاسرائيلي، أمس الأحد، تمديد اعتقال محافظ القدس، عدنان غيث، حتى يوم الخميس المقبل، بعد اختطافه من منزله بحي سلوان، جنوب القدس.

وقال محامون، حسب وكالة الأنباء الفلسطينة اليوم الإثنين، إن الاحتلال مدد اعتقال المحافظ غيث، بحجة التحقيق معه، حتى الخميس المقبل دون أن توضح سبب الاعتقال.

ومن جهة أخرى دعا شبان مقدسيون إلى الاعتصام في شارع صلاح الدين، رفضاً لاعتقال المحافظ تحت عنوان: "لا شرعية للاحتلال في القدس".