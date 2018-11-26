كورة اون لاين لايف | بث مباشر الزمالك ضد الجونة | نقل مباشر بدون تقطيع كورة ستار

سيكون عشاق الكرة المصرية علي موعد قوي ومثير، عندما يلتقي الزمالك متصدر الدوري المصري برصيد 29 نقطة، فريق الجونة الساعي لايقاف مسلسل انتصارات الفريق الابيض، وتقام المباراة علي أرضية ملعب ستاد بتروسبورت بالقاهرة مساء اليوم الاثنين، وذلك حين

يواجه الزمالك فريق الجونة ضمن منافسات الأسبوع السادس عشر من الدوري المحلي، في مباراة يأمل فيها عشاق الفريق الأبيض الفوز من أجل الاستمرار على صدارة جدول الدوري الممتاز.



ويمكنكم مشاهدة مباراة الزمالك ضد الجونة في الجولة السادسة عشر من الدوري المصري من خلال شاشة قناة أون سبورت، كما سيتم نقل مباراة الزمالك القادمة في الدوري من خلال شاشة قناة نايل سبورت.



تردد أون سبورت



القمر نايل سات



التردد H 10853



معدل تصحيح الخطأ 5/6

معامل الترميز 27500



تردد قناة النيل رياضة Nile Sport على نايل سات



التردد : 11842

الاستقطاب :افقي

معدل الترميز :27500

معامل تصحيح الخطا:4/3



تشكيل الحكومة أمام الزمالك



هيثم محمد

خالد صبحي - لؤي وائل - أحمد سعيد أوكا - أحمد علي

جاتوش بانوم - مصطفى جابر

إسلام رشدي - أحمد مجدي - محمد عبد الجواد

محمد ناجي جدو



تشكيل الزمالك أمام الجونة

محمود جنش

بهاء مجدي - محمود علاء - محمد عبد السلام - حمدي النقاز

طارق حامد - فرجاني ساسي

محمود كهربا - يوسف أوباما - إبراهيم حسن

كابونجو كاسونجو



ويدخل الزمالك اللقاء منتشيا بفوزه في الجولة الماضية، على الداخلية بهدفين لهدف.



ويمتلك أبناء ميت عقبة فى رصيدهم 29 نقطة، في المركز الأول، فيما يمتلك الجونة 16 نقطة في المركز الـ9.

