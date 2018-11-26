رئيس ريفر بليت: جاهزون لخوض نهائي كأس الليبرتادورس في أي وقت

أكد رودولفو دي أونفريو رئيس ريفر بليت الأرجنتيني بأن فريقه جاهز لخوض نهائي كأس ليبرتادوريس أمام بوكا جونيورز في أي وقت، كما كشف عن اجتماع مع رئيس الكونميبول الثلاثاء المقبل لتحديد مصير المباراة.

وقال دي أونفريو في تصريحات لفضائية فوكس سبورتس الأرجنتينية: "نحن لا نريد أن يكون لنا الأفضلية في المباراة، اعتقد أنه من الجيد أن نلعب المباراة في الأسبوع المقبل، يوم الثلاثاء سنتحدث مع رئيس الكونميبول لتحديد الموعد الجديد للمباراة ونحن جاهزون في أي وقت".

وأضاف: "ليس لدي أدنى شك في أن المباراة ستقام، لا نريد أي ميزة إضافية عن بوكا جونيورز".

واختتم دي أونفريو تصريحاته عن كواليس اجتماع الأمس مع رئيس بوكا جونيورز وإنفانتينو رئيس الفيفا، قائلاً : "رئيس كونميبول حدد السابعة والربع لإقامة المباراة كما أن إنفانتينو أخبر أنجليتشي أن المباراة ستقام في 7:15 وعند رحيل رئيس بوكا أخبرته في أذنه أنني متضامن معه".

وطالب بوكا جونيورز بضرورة إلغاء المباراة بسبب عدم تهيئة الظروف لإقامتها بعد الاعتداء عليهم والتسبب في إصابة بعض لاعبي البوكا مما دفع المسئولين لإلغاء اللقاء والاجتماع الثلاثاء المقبل سيحدد الموعد الجديد للمباراة.

وأكدت بعض التقارير الصحفية بأن الموعد الجديد لإقامة السوبر كلاسيكو من الممكن أن يكون يوم السبت 8 ديسمبر المقبل.

يذكر أن مباراة الذهاب انتهت بالتعادل الإيجابي 2/2 على ملعب لا بومبونيرا معقل بوكا جونيورز.