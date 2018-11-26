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شوبير: من الصعب تطبيق تقنية الـVAR

الإثنين 26/نوفمبر/2018 - 06:30 ص
شوبير: من الصعب تطبيق تقنية الـVAR
احمد شوبير
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الفجر الرياضي
 

أكد أحمد شوبير، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، أنه من الصعب تطبيق تقنية الـVAR في بطولة الدوري المصري هذا الموسم والموسم المقبل.

 

وقال شوبير في مداخلة هاتفية في ببرنامج "نجم الجماهير" الذي يُقدمه الناقد الرياضي أبو المعاطي زكي عبر فضائية "إل تي  سي" :" لن يتم تطبيق تقنية الـVAR في بطولة الدوري الممتاز هذا الموسم والموسم المقبل، نظرًا لأنه لا يوجد سوى 4 ملاعب فقط نستطيع من خلالها تطبيق تقنية الفيديو، فضلاً عن أن عدد الحكام في مصر لا يسمح بتطبيقه بالإضافة إلى التكلفة المالية".

 

وأوضح أن اتحاد الكرة قرر فتح استقدام حكام أجانب هذا الموسم نظرًا للضغوطات الكبيرة على اللاعبين.

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