"بيت جدتي" لـ محمود العسيلي تواصل حصد مشاهدات مستخدمي يوتيوب (فيديو)





حققت أغنية "

" للمطرب محمود العسيلي، عدد مشاهدات مرتفع تجاوز الـ 725,593 ألف مشاهدة في أقل من 72 ساعة على إطلاق الأغنية بموقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".