يمنى خطاب عن تعيينها معاونًا لوزير المالية: مفاجأة سعيدة



وأضافت "خطاب"، في مداخلة هاتفية مع برنامج "هنا العاصمة"، المذاع على قناة "CBC" الفضائية، أنها تدرجت في المناصب داخل الوحدة، حتى أصبحت نائب رئيس الوحدة، ثم تعيينها كمعاون للوزير.



وتابعت، أن تعيين معاونين للوزراء جزء من التطوير المؤسسي، ووجود صفوف ثانية وثالثة ورابعة في الوزارات لكي يكون هناك اختيارات كثيرة عند اختيار الوزراء.



ولفتت إلى أن المفاجأة السعيدة هو اختيار سيدتين في منصب معاون وزير المالية وهذا لأول مرة يحدث.

قالت يمنى خطاب معاون وزير المالية للسياسات المالية، إنها تعمل في الوزارة منذ عشر سنوات، وكانت ضمن وحدة السياسات المالية الكلية بالمكتب الفني للوزير.