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بعد تعيينها معاونًا لوزير المالية.. مي فريد: "كان حلم لم أتوقع تحقيقه"

الإثنين 26/نوفمبر/2018 - 06:54 ص
بعد تعيينها معاونًا لوزير المالية.. مي فريد: كان حلم لم أتوقع تحقيقه
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نعيم يوسف
 
قالت مي فريد معاون وزير المالية للعدالة الاقتصادية، إنها لم تكن تتوقع تعيينها في هذا المنصب، ولكنها كانت تحلم بذلك، معربة عن شكرها لله على تحقيق هذا الأمر.

وأضافت "فريد"، في مداخلة هاتفية مع برنامج "هنا العاصمة"، المذاع على قناة "CBC" الفضائية، أنها دخلت الوزارة عام 2007، وعملت في وحدة العدالة الاقتصادية وتدرجت في المناصب حتى أصبحت مدير تنفيذي لها، حتى جاء قرار تعيينها معاون للوزير.

وتابعت، أنها تعمل بالوزارة منذ 11 عامًا، وواجهت بعض التحديات، ولكن مثل أي امرأة عاملة تحاول إثبات نفسها وتوفق بين كل الأوضاع ولديها طموح لتحقيق أهدافها.
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