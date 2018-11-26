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"كان بيعاير الأكل بالمعلقة".. حكاية زوجة تطلب الخلع بعد زواجها بـ3 أيام

الإثنين 26/نوفمبر/2018 - 06:10 ص
كان بيعاير الأكل بالمعلقة.. حكاية زوجة تطلب الخلع بعد زواجها بـ3 أيام
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"كان بيعاير الأكل بالمعلقة".. بهذه الكلمات كشفت زوجه أمام محكمة الأسرة عن سبب تقدمها بطلب خلع من زوجها رغم مرور 3 أيام فقط من زواجهما، مؤكدة أنه يمارس عليها سياسة التضييق والبخل الشديد، مما جعلها تتقدم بدعوى الخلع.


وأكدت الزوجة أن بخل زوجها منذ أن كانا في فترة الخطوبة، حيث كان يتهرب من تقديم أي هدايا لها في أي مناسبة بأي حجج، منوهه إلى أن أسرتها أجبرتها على الموافقة عليه رغم محاولاتها أكثر من مرة فسخ الخطبة.


وأضافت أنه كان يبحث عن راتبها ويبتزها ويهددها ليحصل عليه رغمًا عنها بالضرب، وهو ما جعلها تهرب منه إلى منزل أسرتها.

 


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