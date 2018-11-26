ابنة هند رستم: والدتي رفضت تلقيبها بـ"ملكة الإغراء" لهذا السبب (فيديو)
الإثنين 26/نوفمبر/2018 - 05:58 صالفجر الفني
قالت بسنت رضا ابنة الفنانة الراحلة هند رستم، إن الصحفيين هم من قاموا باطلاق لقب "ملكة الإغراء" عليها.
ولفتت خلال لقائها مع الإعلامية إيمان الحصري، في برنامج "مساء dmc"
المذاع على قناة " dmc" إلى أن والدتها كانت تشعر بالضيق إزاء هذا
اللقب.
وأكدت: "ما كانتش بتحبه أبدًا لأنه كان يعني وضعها في قالب
معين".
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