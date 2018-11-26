مران الإسماعيلي.. تعليمات خاصة لعماد فتحي

شهد مران الإسماعيلى أمس، منح البرازيلى يوسف فييرا المدير الفنى تعليمات خاصة للاعب الوسط عماد حمدي.

وحرص فييرا على توجيه تعليمات خاصة لارتكاز الفريق بشأن سرعة نقل الفريق بشكل سريع من الجانب الدفاعى للهجومى مع تغطية الظهيرين فى حال تقدم أحدهما.

ويستعد الدراويش لملاقاة بطل بوروندى “ماسيجير نيجوزى” الأربعاء القادم فى ذهاب دور الــ64 ببطولة دورى أبطال أفريقيا بنسختها الجديدة.