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دوري ٢٠٠٣ | المنيا يفوز على مطاي بأربعة أهداف مقابل هدف

الإثنين 26/نوفمبر/2018 - 05:53 ص
دوري ٢٠٠٣ | المنيا يفوز على مطاي بأربعة أهداف مقابل هدف
المنيا
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سالم خليل
 

حقق فريق كرة القدم مواليد ٢٠٠٣ بنادي المنيا الرياضي، فوزا مستحقا على نظيرة فريق نادي مطاي بأربعة أهداف مقابل هدف ضمن ثاني جولات دوري المنطقة.

 

وسجل أهداف مباراة أحمد علي ، إياد وليد ، مازن عليان، و بيتر أمير ليرتفع رصيد فريقهم إلى ٤ نقاط.

 

ويقود فريق المنيا ٢٠٠٣ هذا الموسم جهاز فني يضم : إسماعيل مصطفى مديرا فنيا، محمد عمر مدرب عام، محمد يسري مدرب حراس مرمى، محمد العباس أخصائي علاج طبيعي، وسامر سيد مدير مالي وإداري، تحت إشراف ياسر عبدالوهاب مدير قطاع الناشئين.

 

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