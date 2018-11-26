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مدرب الجونة يحشد 19 لاعبا لموقعة الزمالك بالدوري

الإثنين 26/نوفمبر/2018 - 05:10 ص
مدرب الجونة يحشد 19 لاعبا لموقعة الزمالك بالدوري
الجونة
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رامي بشاي
 

أعلن هشام زكريا المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الجونة، قائمة فريقه لمواجهة الزمالك، اليوم الاثنين، على ملعب بتروسبورت في إطار منافسات الجولة رقم 16 من بطولة الدوري الممتاز.

 

وضمت القائمة كل من:

 

١- عمر رضوان ٢- محمد عبدالجواد ٣- هيثم محمد ٤- عمرو سعداوي ٥- لؤي وائل ٦- أحمد سعيد «أوكا» ٧- أحمد مجدي ٨- شيكاتارا ٩- أحمد الشناوي ١٠- مصطفى جابر ١١- فادي فريد ١٢- جوناثان أنجويم ١٣- أحمد علي ١٤- محمد نادي ١٥- محمد ناجي «جدو» ١٦- خالد صبحي ١٧-أحمد أباظه ١٨-كريم سالم ١٩-حسام زين

 

ويغيب الثنائي أحمد عيد عبد الملك، ومحمد شبراوي للإصابة، فيما يفتقد الفريق جهود الثنائي جاتوش بانوم وإسلام رشدي للحصول على الإنذار الثالث.

 

المزيد عن: هشام زكريا رياضة الزمالك الجونة الاخبار الرياضية اخبار الرياضة
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