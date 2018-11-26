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ريهام سعيد ترد على منتقديها: "هفضل أطبل لغاية لما أموت" (فيديو)

الإثنين 26/نوفمبر/2018 - 05:46 ص
ريهام سعيد ترد على منتقديها: هفضل أطبل لغاية لما أموت (فيديو)
ريهام سعيد
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نعيم يوسف
 
ردت الإعلامية ريهام سعيد، على الهجوم عليها بعد تصريحاتها عن "سفاح السويس" الذي يعتدي على الفتيات، وقولها إنه يجب انتظار نتيجة التحقيقات، قائلة: "أنا مبتهزش خالص لأني عارفة أني صح".

وانتقدت "سعيد"، في برنامجها "صبايا"، المذاع على قناة الحياة الفضائية، اتهامها بـ"التطبيل" لافتة إلى أنها ستقول كلام الحق، وما تقتنع به، وعقب ثورة يناير أظهرت ضباط الشرطة ووقفت معهم في الوقت الذي انقلب عليهم الكثيرين، معقبة: "كنت بطبل لمين ساعتها؟ من فضلكم كفاية.. وخلينا نبني البلد".

وتابعت: "أنا بقالي 14 سنة.. طب لما حصلت قضية واتسجنت.. مش المفروض التطبيل مجابش نتيجة؟ طب هكمل تطبيل لية؟"، مضيفة: "مكانش تطبيل كان حب للبلد"، مضيفة: "أنا بحب مصر اذا كنت بتعتبرني بطبل.. انا هفضل أطبل لغاية ما أموت".
المزيد عن: مصر سفاح السويس ريهام سعيد السويس
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