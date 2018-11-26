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غدا.. مناقشة كتاب "التسلسل التاريخي لفقهاء وأئمة شيوخ الإسلام" بمكتبة القاهرة الكبرى

الإثنين 26/نوفمبر/2018 - 05:27 ص
غدا.. مناقشة كتاب التسلسل التاريخي لفقهاء وأئمة شيوخ الإسلام بمكتبة القاهرة الكبرى
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تقيم مكتبة القاهرة الكبرى، التابعة لقطاع شئون الإنتاج الثقافي برئاسة المخرج خالد جلال، ندوة لمناقشة كتاب " التسلسل التاريخى لفقهاء وأئمة شيوخ الإسلام" للدكتور هشام أحمد محمد موصلي، فى السادسة من مساء يوم الثلاثاء 27 نوفمبر الجاري، بمقر المكتبة بالزمالك تحت إشراف ياسر عثمان مدير عام المكتبة.


يناقش الكتاب اللواء محمد رضا عوض، أستاذ الطب الطبيعي والكاتب بالأهرام، محمد عز الدين، مدير دار نشر بيوند الناشرة للكتاب، وستهدى نسخة مجانية من الكتاب للسادة الحضور من توقيع المؤلف، ويأتى ذلك فى إطار احتفال وزارة الثقافة بالمولد النبوي الشريف.



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