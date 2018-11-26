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برلمانية: مصر تستورد بـ15 مليار جنيه نفايات.. و"الغيطي": "يا نهار أسود"

الإثنين 26/نوفمبر/2018 - 06:34 ص
برلمانية: مصر تستورد بـ15 مليار جنيه نفايات.. والغيطي: يا نهار أسود
شيرين فراج
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نعيم يوسف
 
قالت شيرين فراج، عضو مجلس النواب، إن وزير البيئة السابق، ووزير التجارة والصناعة، أصدرا قرارا باستيراد نفايات البلاستيك والمطاط.

وأضافت "فراج"، في لقاء مع برنامج "صح النوم"، المذاع على قناة "LTC" الفضائية، ويقدمه الإعلامي محمد الغيطي، أن مصر تستورد بـ15 مليار جنيه نفايات، ليرد مقدم البرنامج: "يا نهار أسود.. انتي كدة دوختيني.. يعني احنا بنستورد زبالة العالم". 

وتابعت أن مصر تستورد نفايات في كل المجالات، لافتة إلى أن القمامة كنز، وكل شيء يتم إعادة تدويره، وإنتاج منتجات منها، ولكن المشكلة أننا نسيء التعامل مع كل شيء، ووزارة البيئة تترك طريقة التخلص النهائي من القمامة ما ينتج انبعاثات مسرطنة يستنشقها الناس.
المزيد عن: مصر مجلس النواب شيرين فراج القمامة
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