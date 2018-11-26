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أخبار تشيلسي - هازارد يعلق على رحيله للملكي في الميركاتو الشتوي

الإثنين 26/نوفمبر/2018 - 04:16 ص
أخبار تشيلسي - هازارد يعلق على رحيله للملكي في الميركاتو الشتوي
هازارد
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ريهام عبدالمحسن
 

نفى إيدين هازارد نجم تشيلسي إمكانية انتقاله إلى ريال مدريد في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

 

وقال هازارد في تصريحات لقناة كانال بلس الفرنسية: "الآن أنا في تشيلسي، من المستحيل أن أغادر النادي في يناير".

 

وأضاف: "من الممكن أن يحدث أي شيء في الصيف سيكون هناك عام في عقدي مع تشيلسي وإذا لم أجدد سيكون كل احتمال ممكنًا ومن الممكن أيضا أن أكمل مسيرتي حتى النهاية رفقة البلوز".

 

واختتم هازارد تصريحاته قائلاً : "إذا عدت للدوري الفرنسي سألعب مع فريق ليل، كما أنني في نهائي المونديال كنت مشجعًا لفرنسا أمام كرواتيا".

 

المزيد عن: هازارد رياضة تشيلسي الاخبار الرياضية اخبار الرياضة
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