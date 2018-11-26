باحث إسرائيلي يشيد بقدرات الجيش المصري.. شاهد ماذا قال

عرض برنامج "مصر النهاردة"، المذاع على التلفزيون المصري، ويقدمه أحمد سمير، مقطع فيديو لباحث إسرائيلي يدعى دكتور ياجيل إلكين، من معهد القدس للدراسات الإستراتيجية وباحث في شأن الجيش المصري.



وأشار الباحث الإسرائيلي، إلى أن مصر تسعى لتنويع مصادر تسليحها، لكي لا تكون تحت إملاءات أي قوى عظمى، والولايات المتحدة وروسيا والصين وفرنسا على استعداد لبيع الأسلحة لمصر، لافتا إلى أن هذه سياسة عظيمة.



واستعرض في الفيديو قدرات الجيش المصري، وحربه على الإرهابيين في سيناء، لافتا إلى أنه لو عثر عليهم لدمرهم بسهولة، ولكن المشكلة في العثور عليهم، مشددا على أن تسليح الجيش المصري أصبح في السنوات الأخيرة حديثا.





وأشار إلى أن تكوين الجيش المصري مازال يعتمد على نظام الفرق، وليس الألوية، مما يعني أنه يستعد لعدو كبير، وليس تنفيذ مهام سريعة.