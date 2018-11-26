ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

المركز القومي للسينما يشارك فى الاحتفال باليوم العالمي للطفل المعاق

الإثنين 26/نوفمبر/2018 - 04:21 ص
المركز القومي للسينما يشارك فى الاحتفال باليوم العالمي للطفل المعاق
طباعة
شيماء عطية
 

يشارك المركز القومي للسينما برئاسة الدكتور خالد عبد الجليل فى فعاليات الاحتفال باليوم العالمي للطفل المعاق والمقرر إقامتها يوم الأربعاء الموافق ٢٨ نوفمبر الحالي، بملاعب مستشفى الدكتور جمال ماضى أبو العزايم بالعاشر من رمضان.

يشارك بالحفل ما يقرب من ٤٠٠ طفل من ذوي القدرات الخاصة، ويشمل الاحتفال فقرات فنية واستعراضية ومسابقات رياضية لذوي القدرات الخاصة وفقرات فنية يتم خلالها دمج ذوي القدرات الخاصة مع الأطفال الأسوياء.

كما يشارك بالحفل ٢٥ مؤسسة وجمعية معنية بذوي القدرات الخاصة بمحافظة القاهرة والإسكندرية والجيزة والغربية وبورسعيد والإسماعيلية والقليوبية.




المزيد عن: نجوم الفن مشاهير مزيكا محافظه القاهره والجيزه فن سينما دراما المركز القومي للسينما الفجر الفني اعاقة اخبار الفنانين اخبار الفن اليوم اخبار الفن
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
تقييمك لألبوم شيرين عبدالوهاب "نساي"؟!
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري الإنجليزي
بيرنلي
-
x
22:00
-
نيوكاسل يونايتد
الدوري الإسباني
ريال سوسييداد
-
x
22:00
-
سيلتا فيجو
الدوري الإيطالي
كالياري
-
x
21:30
-
تورينو
الدوري المصري الممتاز
حرس الحدود
-
x
14:45
-
وادي دجلة
بتروجيت
-
x
17:15
-
سموحة
الزمالك
-
x
20:00
-
الجونة
بوابة الفجر
دور العرض


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
11/26/2018 4:40:03 AM