المركز القومي للسينما يشارك فى الاحتفال باليوم العالمي للطفل المعاق





يشارك المركز القومي للسينما برئاسة الدكتور خالد عبد الجليل فى فعاليات الاحتفال باليوم العالمي للطفل المعاق والمقرر إقامتها يوم الأربعاء الموافق ٢٨ نوفمبر الحالي، بملاعب مستشفى الدكتور جمال ماضى أبو العزايم بالعاشر من رمضان.





يشارك بالحفل ما يقرب من ٤٠٠ طفل من ذوي القدرات الخاصة، ويشمل الاحتفال فقرات فنية واستعراضية ومسابقات رياضية لذوي القدرات الخاصة وفقرات فنية يتم خلالها دمج ذوي القدرات الخاصة مع الأطفال الأسوياء.





كما يشارك بالحفل ٢٥ مؤسسة وجمعية معنية بذوي القدرات الخاصة بمحافظة القاهرة والإسكندرية والجيزة والغربية وبورسعيد والإسماعيلية والقليوبية.











