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برلمانية: صرف الأدوية بدون وصفة طبيب "جريمة"

الإثنين 26/نوفمبر/2018 - 05:43 ص
برلمانية: صرف الأدوية بدون وصفة طبيب جريمة
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نعيم يوسف
 
قالت الدكتورة إيناس عبدالحليم، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، إنه لا يجب على الصيدلي أن يصرف أدوية دون وصفة طبية، مثل المضادات الحيوية، وأدوية مرض الحساسية، لأنها ليست مهنة الصيدلي.

وتابعت "عبدالحليم"، في مداخلة مع برنامج "المواجهة"، المذاع على قناة Extra News الفضائية، وتقدمه ريهام السهلي، أنه قديما كان الطبيب المعالج يراجع الأدوية التي كتبها للمريض، ربما يكون الخط غير واضح.

ولفتت إلى أن "الديلفري" في الصيدليات غير منطقي، ولا يجب إساءة استغلاله، مؤكدة أن صرف الدواء بدون وصفة طبيب "جريمة".
المزيد عن: مجلس النواب الصحة الديلفري إيناس عبدالحليم
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