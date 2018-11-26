موعد مباريات الجولة السادسة عشر من الدوري المصري الممتاز

يترقب عشاق كرة القدم في مصر استكمال الجولة السادسة عشر من بطولة الدوري المصري الممتاز، والتي بدأت بثلاث مباريات يوم أمس الأحد، ويعد أبرز ظواهر هذا الأسبوع قبل بدايته هو عودة النادي الأهلي للمشاركة في البطولة بعد غياب طويل، بسبب المشاركة في بطولتي دوري أبطال أفريقيا وكأس زايد للأندية الأبطال.

ونجح نادي مصر المقاصة في تحقيق انتصار مثير أمام نادي إنبي بنتيجة 4-3 على ملعب المقاولون العرب، بينما تعادل فريق الإتحاد السكندري على أرضه أمام طلائع الجيش بهدف لكل فريق، وحسم أيضا التعادل السلبي مواجهة فريقي المصري البورسعيدي والإنتاج الحربي.

ويستعرض لكم "الفجر الرياضي" باقي مواعيد مباريات الأسبوع السادس عشر من الدوري المصري.

- مباريات يوم 26 نوفمبر :-

*وادي دجلة x حرس الحدود 2:45 عصرًا

*بتروجيت x سموحة 5:15 مساءً

*الزمالك x الجونة 8:00 مساءً

- مباريات يوم 27 نوفمبر :-

*الأهلي x المقاولون العرب 7:00 مساءً

- مباريات يوم 28 نوفمبر :-

*نجوم المستقبل x بيراميدز 7:00 مساءً