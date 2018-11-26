مشادة على الهواء بين ياسر قورة ونائب رئيس حزب الوفد (فيديو)



وقال "سباق"، في مداخلة مع برنامج "المواجهة"، المذاع على قناة Extra News الفضائية، وتقدمه ريهام السهلي، إن "قورة"، عندما جاء للانضمام للحزب منذ ثلاثة سنوات، كان رئيسا لحزب أخر، وأراد اندماج حزبه مع "الوفد" مع دمج مقراته وأصوله المالية في الحزب، ثم تبين "كذب" هذا الكلام.



ورد المتحدث باسم جبهة المفصولين، بأن هذا الكلام لم يحدث ولم يتعهد بترك مقراته لحزب الوفد، معقبا: "خليك محترم".



وشدد نائب رئيس حزب الوفد، على أن اتهامات "قورة" بمطالبته بالتبرع بـ4 مليون جنيها، لم يحدث وهو "افتراء"، ليرد عليه الأخير قائلا: "هذه شهادة زور على الهواء".

وقعت مشادة على الهواء مباشرة، بين طارق سباق، نائب رئيس حزب الوفد، والمهندس ياسر قورة، المتحدث باسم جبهة المفصولين من حزب الوفد، بسبب اتهام الأخير للمستشار بهاء أبو شقة، رئيس الحزب بأنه طلب منه 4 مليون جنيه كتبرع للحزب مقابل دخوله في اللجنة العليا للحزب.