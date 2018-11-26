ريفر بليت يرد على احتمالية نقل نهائي كأس ليبرتادوريس خارج الأرجنتين

عقب مسئولو ريفر بليت على الأخبار التي أشارت لاحتمالية نقل مباراة ذهاب نهائي كأس ليبرتادوريس ضد غريمه التقليدي بوكا جونيورز خارج الأرجنتين.

وقال ريفر بليت عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي تويتر: "في انتظار تحديد الموعد الجديد للمباراة ونطلب من الجماهير الاحتفاظ بالتذاكر لأنها ستكون صالحة لدخول المونيمونتال في اليوم الذي سيحدده الكونميبول لإقامة اللقاء".

وذكرت تقارير صحفية بأن المباراة من الوارد نقلها إلى أحد ملاعب أوروجواي وباراجواي وتشيلي، كما رحبت الإمارات بإستضافة اللقاء باعتبارها ستحتضن كأس العالم للأندية الشهر المقبل.

وطالب بوكا جونيورز بضرورة تأجيل المباراة بسبب عدم تهيئة الظروف لإقامتها بعد الاعتداء عليهم أمس والتسبب في إصابة بعض لاعبي البوكا مما دفع المسؤولون لتأجيل المواجهة.

وأكدت بعض التقارير الصحفية بأن الموعد الجديد لإقامة السوبر كلاسيكو من الممكن أن يكون يوم السبت 8 ديسمبر المقبل.

يذكر أن مباراة الذهاب انتهت بالتعادل الإيجابي 2/2 على ملعب لا بومبونيرا معقل بوكا جونيورز.