آل باتشينو يجسد شخصية "الملك لير" في فيلم جديد
الإثنين 26/نوفمبر/2018 - 03:44 صأحمد جمال أحمد
يستعد نجم هوليوود الكبير آل باتشينو، للعودة بقوة للشاشة الفضية بإعلانه عن تجسيده لشخصية الملك لير الشهيرة في فيلم سينمائي مرتقب.
وتعد قصة الملك لير أحد أنجح روايات شيكسبير الخالدة، ولن تكون هذه هي المرة الأولى التي يظهر بها باتشينو في رواية من روايات شكسبير حيث سبق له الظهور بفيلم تاجر البندقية.
ومن المقرر أن يبدأ تصوير الفيلم بالمملكة المتحدة في عام 2019 القادم على أن يتم عرضه عام 2020.
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