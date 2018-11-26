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الشوربجي: بطولة هونج كونج كانت مهمة بالنسبة لي..وتنتظرني تحديات أكبر في 2019

الإثنين 26/نوفمبر/2018 - 03:29 ص
الشوربجي: بطولة هونج كونج كانت مهمة بالنسبة لي..وتنتظرني تحديات أكبر في 2019
محمد الشوربجي
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علاء خليف
 

عبر محمد الشوربجي بطل العالم للأسكواش عن سعادته البالغة بعد تتويجه ببطولة هونج كونج للاسكواش للمرة الرابعة في تاريخه.

 

وأكد "الشوربجي" في تصريحات لفضائية "أون سبورت" أن بطولة هونج كونج كانت مهمة بالنسبة له، معربًا عن سعادته بتحقيق اللقب للمرة الرابعة في تاريخه.

 

وأضاف: " ما حققتهه من انجازات وبطولات خلال عام 2018 واخرها التتويج بلقب بطولة هونج كونج، يضع على عاتقه مسؤولية كبيرة خلال عام 2019 ويزيد التحديات أمامه في الفترة المقبلة.

 

وأكد "الشوربجي" أن الأمور تحسنت في علاقته مع إتحاد الاسكواش، مشيرًا إلي أن ما يهمه الآن حصد الألقاب والبطولات ورفع اسم مصر عاليًا.

 

المزيد عن: منتخب مصر مصر محمد الشوربجي رياضة الاسكواش اخبار الرياضة
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