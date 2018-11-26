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المنيسي: حالة الخطيب "مستقرة" ويعود للقاهرة 2 ديسمبر

الإثنين 26/نوفمبر/2018 - 03:24 ص
المنيسي: حالة الخطيب مستقرة ويعود للقاهرة 2 ديسمبر
الخطيب
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علاء خليف
 

أكد الناقد الرياضي إبراهيم المنيسي رئيس تحرير مجلة الأهلي، أن الحالة الصحية لمحمود الخطيب رئيس القلعة الحمراء أصبحت مستقرة بشكل كبير.

 

وقال "المنيسي" في تصريحات لبرنامج "ملعب أون" عبر فضائية "أون سبورت": " حالة محمود الخطيب الصحية أصبحت مستقرة ومطمئنة تمامًا والمفترض أن يعود للقاهرة في الموعد المحدد له سابقًا يوم 2 ديسمبر المقبل، إذا لم يطلب الأطباء استمراره وقت إضافي في ألمانيا للإطمئنان عليه بشكل أكبر قبل منحه الإذن بالعودة لمصر".

 

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