ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

"تعليم دمياط" عن تنمر مدرس بطالبة: "سيحصل على الجزاء الرادع"

الإثنين 26/نوفمبر/2018 - 03:58 ص
تعليم دمياط عن تنمر مدرس بطالبة: سيحصل على الجزاء الرادع
طباعة
نعيم يوسف
 
قال السيد سويلم، وكيل مديرية التربية والتعليم في دمياط، إن المدرسين عليهم الاهتمام بتقديم التربية قبل التعليم، مشددًا على أن الخطأ في تصرفات المدرس بخطأين وليس خطأ واحد، لأنه يجب أن يكون قدوة للآخرين.

وأضاف "سويلم"، في مداخلة مع برنامج "90 دقيقة" المذاع على قناة المحور الفضائية، ويقدمه محمد الباز، تعليقا على تنمر مدرس بالطالبة بسملة، أن رسالة المدرس رسالة صعبة، وهذا الموقف حدث بالفعل، وتم تشكيل لجنة للتحقيق معه، وإحالته للشئون القانونية.

وأوضح أنه تم نقل المدرس إلى مدرسة أخرى "في أخر حتة في دمياط"، وسيحصل على الجزاء الرادع في هذا الأمر.
المزيد عن: دمياط تنمر بسملة التعليم
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع سيطرة الحكومة على الأسعار في الأيام المقبلة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري الإنجليزي
بيرنلي
-
x
22:00
-
نيوكاسل يونايتد
الدوري الإسباني
ريال سوسييداد
-
x
22:00
-
سيلتا فيجو
الدوري الإيطالي
كالياري
-
x
21:30
-
تورينو
الدوري المصري الممتاز
حرس الحدود
-
x
14:45
-
وادي دجلة
بتروجيت
-
x
17:15
-
سموحة
الزمالك
-
x
20:00
-
الجونة
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
11/26/2018 4:50:34 AM