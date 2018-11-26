"تعليم دمياط" عن تنمر مدرس بطالبة: "سيحصل على الجزاء الرادع"



وأضاف "سويلم"، في مداخلة مع برنامج "90 دقيقة" المذاع على قناة المحور الفضائية، ويقدمه محمد الباز، تعليقا على تنمر مدرس بالطالبة بسملة، أن رسالة المدرس رسالة صعبة، وهذا الموقف حدث بالفعل، وتم تشكيل لجنة للتحقيق معه، وإحالته للشئون القانونية.



وأوضح أنه تم نقل المدرس إلى مدرسة أخرى "في أخر حتة في دمياط"، وسيحصل على الجزاء الرادع في هذا الأمر.

قال السيد سويلم، وكيل مديرية التربية والتعليم في دمياط، إن المدرسين عليهم الاهتمام بتقديم التربية قبل التعليم، مشددًا على أن الخطأ في تصرفات المدرس بخطأين وليس خطأ واحد، لأنه يجب أن يكون قدوة للآخرين.