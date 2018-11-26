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قرار مفاجئ للتموين وتنفيذه بدءًا من يناير المقبل

الإثنين 26/نوفمبر/2018 - 03:16 ص
قرار مفاجئ للتموين وتنفيذه بدءًا من يناير المقبل
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قال الدكتور عمرو مدكور، مستشار وزير التموين لتكنولوجيا ونظم المعلومات، إن الوزارة أحد أهم محاور التحول نحو الحكومة الرقمية عن طريق ميكنة التعاملات.

وأضاف "مدكور"، خلال حواره مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "صالة التحرير"، والمذاع على فضائية "صدى البلد"، أن وصول الدعم إلى مستحقيه يتطلب وضع قاعدة بيانات بالفئات الأكثر احتياجا.

وأكد أن قاعدة البيانات الصحيحة تضمن أحكام السيطرة على منظومة البطاقات التموينية، وصرف الدعم لمستحقيه؛ مؤكدًا أن مع بداية العام المقبل سيشعر المواطن بذلك.
 
وعن ما تردد عن وجود حذف عشوائي للأفراد بالبطاقات التموينية، قال: "تعبير بيضيقني"، منوهًا إلى أن هناك أشخاص وهمين على بطاقات التموينية، مثل المتوفي الذي يصرف أهله نصيبه.



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