بيان هام لـ الأرصاد عن حالة الطقس اليوم الإثنين.. وأماكن سقوط الأمطار

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يستمر اليوم الإثنين، طقس لطيف شمالا حتى شمال الصعيد، معتدل على جنوب الصعيد نهارا بارد ليلا.

كما يتوقع الخبراء أن تقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد تكون كثيفة أحيانا، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية مع فرص لسقوط الأمطار الخفيفة على شمال الدلتا والسواحل الشرقية، والرياح أغلبها جنوبية شرقية معتدلة تنشط على أقصى الغرب.

وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة بالقاهرة العظمى 23 والصغرى 17 درجة، والإسكندرية العظمى 23 والصغرى 17، ومطروح العظمى 22 والصغرى 15 درجة، وسوهاج العظمى 25 والصغرى 13 درجة، وقنا العظمى 26 والصغرى 14 درجة، وأسوان العظمى 26 والصغرى 15 درجة.



