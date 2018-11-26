ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

بيان هام لـ الأرصاد عن حالة الطقس اليوم الإثنين.. وأماكن سقوط الأمطار

الإثنين 26/نوفمبر/2018 - 03:07 ص
بيان هام لـ الأرصاد عن حالة الطقس اليوم الإثنين.. وأماكن سقوط الأمطار
أمطار
طباعة
 
يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يستمر اليوم الإثنين، طقس لطيف شمالا حتى شمال الصعيد، معتدل على جنوب الصعيد نهارا بارد ليلا.
 
كما يتوقع الخبراء أن تقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد تكون كثيفة أحيانا، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية مع فرص لسقوط الأمطار الخفيفة على شمال الدلتا والسواحل الشرقية، والرياح أغلبها جنوبية شرقية معتدلة تنشط على أقصى الغرب.
 
وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة بالقاهرة العظمى 23 والصغرى 17 درجة، والإسكندرية العظمى 23 والصغرى 17، ومطروح العظمى 22 والصغرى 15 درجة، وسوهاج العظمى 25 والصغرى 13 درجة، وقنا العظمى 26 والصغرى 14 درجة، وأسوان العظمى 26 والصغرى 15 درجة.

المزيد عن: مناخ مصر رياح درجات الحرارة حالة الطقس حالة الجو أمطار أرصاد
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع سيطرة الحكومة على الأسعار في الأيام المقبلة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري الإنجليزي
بيرنلي
-
x
22:00
-
نيوكاسل يونايتد
الدوري الإسباني
ريال سوسييداد
-
x
22:00
-
سيلتا فيجو
الدوري الإيطالي
كالياري
-
x
21:30
-
تورينو
الدوري المصري الممتاز
حرس الحدود
-
x
14:45
-
وادي دجلة
بتروجيت
-
x
17:15
-
سموحة
الزمالك
-
x
20:00
-
الجونة
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
11/26/2018 3:30:02 AM