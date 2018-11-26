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ويل سميث يشارك بسباقات فورمولا وان بأبو ظبي (صور)

الإثنين 26/نوفمبر/2018 - 02:57 ص
ويل سميث يشارك بسباقات فورمولا وان بأبو ظبي (صور)
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أحمد جمال أحمد
 

ظهر النجم الكبير ويل سميث في فعاليات سباقات السيارات السريعة فورمولا وان المقامة بأبو ظبي حاليًا والمعروفة باسم جراند بركس.

وجاء ظهور سميث بدافع دعم صديقه المتسابق البريطاني الشهير لويس هاميلتون، المعروف بكونه المتسابق الرئيسي لفريق فورمولا وان، الخاص بمرسيدس.

يأتي ذلك في نفس الوقت الذي اعلن به سميث عودة فيلم badboys في جزء ثالث بدأ تصويره خلال الشهر الجاري.

ويل سميث يشارك بسباقات فورمولا وان بأبو ظبي (صور)
ويل سميث يشارك بسباقات فورمولا وان بأبو ظبي (صور)
ويل سميث يشارك بسباقات فورمولا وان بأبو ظبي (صور)
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