شاهد.. نموذج محاكاة لامتحانات نظام التعليم الجديد



هذا، ويمكن للطالب أن يتخطى الإجابة على أحد الأسئلة لكي يعود له مرة أخرى فيما بعد، وهناك تقييم شامل على جميع الأسئلة في الامتحان للتأكد من عدم نسيان أحدها.



وبعد الانتهاء من الإجابة، يضغط الطالب على زر الانتهاء، ليتم إرسال الإجابة للمراقب، وبعدها يتم إغلاق الامتحان، بعد انتهاء الوقت المحدد.



وبالنسبة لتصحيح الإجابات، فهناك مصحح موجود على التابلت، ومن الممكن الرجوع إلى المراقب أيضا، ومع إعلان الوزارة على النتيجة، يدخل الطالب وولي أمره على الانترنت ويمكنهم معرفة النتيجة من خلال رقم سري خاص بالطالب.

عرضت قناة Extra News نمودجًا للمحاكاة لامتحانات نظام التعليم الجديد، والذي تبدأ أول خطواته مع دخول الطالب إلى لجنة الامتحانات ليجد مراقب اللجنة الذي يعطيه كودًا لتحميل المادة التي سيمتحن فيها، وبعد إدخال الكود، ينتظر الطالب إشارة المراقب لبدء الامتحان، وتظهر اسئلته على شاشة التابلت بالأرقام، ويختلف ترتيب الأسئلة من طالب إلى أخر.