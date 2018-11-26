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حظك اليوم برج السرطان الإثنين 26 نوفمبر 2018

الإثنين 26/نوفمبر/2018 - 02:24 ص
حظك اليوم برج السرطان الإثنين 26 نوفمبر 2018
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تقدم بوابة "الفجر" الإلكترونية، خدمة جديدة لقرائها أصحاب الاهتمام بمعرفة أخبار الأبراج وعلم الفلك
وحظك اليوم لبرج (برج السّرطان - من 22 یونیو الی 22 يولیو) ، ومعرفة برجك من تاريخ الميلاد، فضلًا عن توقعات علماء الفلك على جميع الأصعدة "العملي والعاطفي والصحي".
برج السّرطان:
لا تصاب بخيبة أمل كبيرة مع سير مجريات الأمور اليوم، فعلى الرغم من خططك، فإنك لن تتمكن من إنجاز الكثير. قاوم الرغبة في لوم الآخرين إذا سارت الأمور ضد رغبتك. توقعاتك غير الواقعية قد تصيبك بخيبة الأمل. على أية حال، لا تيأس، ولكن استغل الفرص التي لا تزال معروضة. بدلاً من تنفيذ كل شيء بالقوة، واجه الأشياء بشيء من التواضع. 

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