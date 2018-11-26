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المنيسي: عودة "عبد الحفيظ" تُقرب مؤمن زكريا من الاستمرار مع الأهلي

الإثنين 26/نوفمبر/2018 - 02:40 ص
المنيسي: عودة عبد الحفيظ تُقرب مؤمن زكريا من الاستمرار مع الأهلي
مؤمن زكريا
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علاء خليف
 

يرى الناقد الرياضي إبراهيم المنيسي رئيس تحرير مجلة الأهلي، أن استمرار مؤمن زكريا في القلعة الحمراء "وارد" خلال الفترة المقبلة.

 

وقال "المنيسي" في تصريحات لبرنامج "ملعب أون" عبر فضائية "أون سبورت": " عودة سيد عبد الحفيظ للأهلي مرة أخري تُقرب مؤمن زكريا من البقاء مع الفريق، خاصة وأن العلاقة بينهما جيدة للغاية، وقد يُقنعه عبد الحفيظ بالاستمرار في القلعة الحمراء خلال الفترة القادمة".

 

وكانت تقارير صحفية كشفت عن رفض مؤمن زكريا رفض تجديد تعاقده مع الأهلي خلال الفترة الحالية، ورغبته في الرحيل عن القلعة الحمراء.

 

 

 

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