تعرف على الإجازات والعطلات الرسمية في مصر لعام 2019

أكد قانون العمل، أن العامل له الحق فى إجازة بأجر كامل فى الأعياد التى يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بحد أقصى ثلاثة عشر يوما فى السنة.





ولصاحب العمل تشغيل العامل فى هذه الأيام إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، ويستحق العامل فى هذه الحالة بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم مثلي هذا الأجر.





وفيما يلي نعرض الإجازات الرسمية في عام 2019.



