ريهام سعيد تبكي على الهواء.. والسبب (فيديو)



وقال "ياسين"، في لقاء مع برنامج "صبايا"، المذاع على قناة الحياة الفضائية، إنه فخور بوالده، ويعلم جيدا أنه ضحى بحياته وواجه المخاطر من أجل البلد، ولم يكن جبانًا.



وأشار إلى أنه يهوى الرياضة ولعب كرة القدم، ويشجع نادي الزمالك مثل والده، وعندما تم تكريم والده من الرئيس عبدالفتاح السيسي، كان يشعر بالفخر.

بكت الإعلامية ريهام سعيد، أثناء حوارها مع الطفل ياسين، نجل الشهيد ساطع النعماني، بعد أن وجه الأخير رسالة إلى والده قال فيها: "انت كنت أعظم أب في العالم".