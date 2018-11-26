وكيل كارتيرون يوضح حقيقة عروض الإسماعيلي والمصري وتونس للمدرب الفرنسي

كشف عمر نبيل وكيل أعمال الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني السابق للأهلي حقيقة العروض التي تلقاها المدرب الفرنسي خلال الفترة الحالية، بعد رحيله عن القلعة الحمراء.

وقال "نبيل" في تصريحات لبرنامج "ملعب أون" عبر فضائية "أون سبورت": " كارتيرون تلقي عروضًا شفهيًا من ناديي المصري والاسماعيلي خلال الأيام الحالية، ولكنه لم يتلقي أي عروضًا من نادي إنبي".

وأضاف: " خيار كارتيرون الأول للتدريب في مصر هو الأهلي فقط".

وأضاف: " موكلي يمتلك أيضًا الكثير من العروض الخارجية وكذلك من بعض أندية شمال أفريقيا، ولكنه يريد الحصول على قسط من الراحة قبل حسم وجهته المقبلة".

وأكد وكيل كارتيرون أن عرض الاتحاد التونسي للمدرب الفرنسي لقيادة المنتخب الأول لتونس لا يزال شفهيًا ولم يرتقي لدرجة الرسمي