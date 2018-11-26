عادل حمودة: توقفت عن كتابة مذكرات صلاح أبو سيف لهذا السبب (فيديو وصور)

قال الكاتب الصحفي والإعلامي عادل حمودة، إنه توقف عن كتابة مذكرات المخرج الكبير صلاح أبو سيف، والتي تناولها في كتابه بعنوان "صلاح أبو سيف.. مذكرات مجهولة"، عندما تعرض الأخير لوعكة صحية، وأصبح غير قادر على مراجعة فصول الكتاب.

وأضاف "حمودة" في تصريح خاص ل"الفجر الفني"، أنه لم يتناول مرحلة مرض صلاح أبو سيف في كتابه، مؤكداً أن سرد السيرة الذاتية لأي إنسان تقتضي الأمانة في نقل التفاصيل، مشيراً إلى امتناعه عن نشر الأجزاء التي لم تعرض على المخرج في حياته.





وتابع "حمودة" أن المؤلف والمخرج محمد أبو سيف، ابن المخرج صلاح أبو سيف، اطلع على الكتاب وأبدى رغبته في كتابة مقدمة له، مؤكداً أن إدارة مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، فضلت أن يصدر الكتاب ضمن فعاليات الدورة 40، كما كتبه مؤلفه عادل حمودة.





وعن تقديم السيرة الذاتية للمخرج الراحل من خلال عمل فني، أكد "حمودة" أنه يتمنى تناول سيرته من خلال عمل درامي، لأن حياته غنية جداً من قبل ولاته وحتى وفاته، واختتم أن مهرجان القاهرة السينمائي يحمل شعار من مصر للعالم ومن العالم لمصر، وهذا سر أهمية دورته الحالية.



