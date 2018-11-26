ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

أمل رزق تحتفل بعيد ميلادها بحضور نجوم الغناء والموضة (صور)

الإثنين 26/نوفمبر/2018 - 02:14 ص
أمل رزق تحتفل بعيد ميلادها بحضور نجوم الغناء والموضة (صور)
طباعة
الفجر الفني
 

احتفلت الفنانة أمل رزق، بعيد ميلادها وسط مجموعة من أصدقائها المقربين كما حضر الحفل نجوم الطرب المطربة هدى، المطربة نعوم، ومصممة الأزياء الشهيرة خلود سليمان التي أعدت مفاجأة الاحتفال بعيد الميلاد، و نجمة صوت الحياة أية عبد الله، والاعلامية فيروز المرزوقي، والدكتور محمد شحاته خبير التجميل، ورجل الأعمال هاني الشيخ.

بالإضافة إلى حضور عدد من الصحفيين، الصحفي حسين أنسي، الصحفي مصطفي القصبي، الصحفي أحمد حمدي، ومن المصورين المصور الصحفي سامح علي، المصور الصحفي أحمد رفاعي. 

وقامت المطربة هدى وآية عبد الله بغناء دويتو: "ما بلاش اللون ده معنا"، و"انزل يا جميل على الساحة".

يذكر أن أخر أعمال الفنانة أمل رزق مسلسل "للحب فرصة أخيرة"، الجزء الأول وتم تصوير الجزء الثاني و في انتظار عرضه على شاشة "on t.v".

أمل رزق تحتفل بعيد ميلادها بحضور نجوم الغناء والموضة (صور)
أمل رزق تحتفل بعيد ميلادها بحضور نجوم الغناء والموضة (صور)
أمل رزق تحتفل بعيد ميلادها بحضور نجوم الغناء والموضة (صور)
أمل رزق تحتفل بعيد ميلادها بحضور نجوم الغناء والموضة (صور)
أمل رزق تحتفل بعيد ميلادها بحضور نجوم الغناء والموضة (صور)
أمل رزق تحتفل بعيد ميلادها بحضور نجوم الغناء والموضة (صور)
أمل رزق تحتفل بعيد ميلادها بحضور نجوم الغناء والموضة (صور)
أمل رزق تحتفل بعيد ميلادها بحضور نجوم الغناء والموضة (صور)
أمل رزق تحتفل بعيد ميلادها بحضور نجوم الغناء والموضة (صور)
أمل رزق تحتفل بعيد ميلادها بحضور نجوم الغناء والموضة (صور)
أمل رزق تحتفل بعيد ميلادها بحضور نجوم الغناء والموضة (صور)
أمل رزق تحتفل بعيد ميلادها بحضور نجوم الغناء والموضة (صور)
أمل رزق تحتفل بعيد ميلادها بحضور نجوم الغناء والموضة (صور)
المزيد عن: نجوم الفن مشاهير مزيكا فن سينما دراما امل رزق الفجر الفني اخبار الفنانين اخبار الفن اليوم اخبار الفن
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
تقييمك لألبوم شيرين عبدالوهاب "نساي"؟!
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري الإنجليزي
بيرنلي
-
x
22:00
-
نيوكاسل يونايتد
الدوري الإسباني
ريال سوسييداد
-
x
22:00
-
سيلتا فيجو
الدوري الإيطالي
كالياري
-
x
21:30
-
تورينو
الدوري المصري الممتاز
حرس الحدود
-
x
14:45
-
وادي دجلة
بتروجيت
-
x
17:15
-
سموحة
الزمالك
-
x
20:00
-
الجونة
بوابة الفجر
دور العرض


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
11/26/2018 3:30:02 AM