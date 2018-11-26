أمل رزق تحتفل بعيد ميلادها بحضور نجوم الغناء والموضة (صور)

احتفلت الفنانة أمل رزق، بعيد ميلادها وسط مجموعة من أصدقائها المقربين كما حضر الحفل نجوم الطرب المطربة هدى، المطربة نعوم، ومصممة الأزياء الشهيرة خلود سليمان التي أعدت مفاجأة الاحتفال بعيد الميلاد، و نجمة صوت الحياة أية عبد الله، والاعلامية فيروز المرزوقي، والدكتور محمد شحاته خبير التجميل، ورجل الأعمال هاني الشيخ.





بالإضافة إلى حضور عدد من الصحفيين، الصحفي حسين أنسي، الصحفي مصطفي القصبي، الصحفي أحمد حمدي، ومن المصورين المصور الصحفي سامح علي، المصور الصحفي أحمد رفاعي.





وقامت المطربة هدى وآية عبد الله بغناء دويتو: "ما بلاش اللون ده معنا"، و"انزل يا جميل على الساحة".





يذكر أن أخر أعمال الفنانة أمل رزق مسلسل "للحب فرصة أخيرة"، الجزء الأول وتم تصوير الجزء الثاني و في انتظار عرضه على شاشة "on t.v".



