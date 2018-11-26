"التعليم" تعلن موعد إجازة نصف السنة 2019.. وجدول الإجازات الرسمية

أعلنت وزارة التربية والتعليم المصرية، قبل بداية العام الدراسي الخريطة الزمنية، للعام الدراسي الجديد 2018/2019 في اجتماعها بديوان عام الوزارة، وتم حسم النقاش في الأجندة الدراسية لهذا العام، وتم تحديد ومناقشة موعد بدء الدراسة بالتزامن مع المنهج الدراسي، وكذلك أخذ شهر رمضان وعيد الفطر المبارك والاجازات الرسمية في الاعتبار.

وقد حددت موعد بدء الدراسة للعام الجديد 2019/2018، على النحو التالي:

– حيث بدأت الفصل الدراسي الأول في 22 من سبتمبر 2018، ويستمر الفصل الدراسي الأول 15 أسبوعا.

– ينتهي الفصل الدراسي الأول في 3 من يناير 2019، على أن تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول في 5 من يناير 2019 حتى 24 من يناير 2019.

– بدء إجازة نصف العام في 26 من يناير 2019 حتى 7 من فبراير 2019.

– بدء الفصل الدراسي الثاني في 9 من فبراير 2019.

– يستمر الفصل الدراسي الثاني 16 أسبوعًا، وينتهي في 30 من مايو 2019.

– بدء امتحانات الفصل الدراسي الثاني في الأول من يونيو 2019 حتى 20 من يونيو 2019.





وحث وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بالتعاون القائم مع وزارة التعليم العالي، بضرورة الالتزام بالشروط الواجب توافرها في العديد من المجالات المختلفة، لتطوير نظم التعليم ومنها، برنامج إدارة مصادر التعلم، ومنظومة التصحيح،الإلكتروني والمحتوى العلمي لبنك المعرفة، وذلك قبل البدء في الدراسة، مؤكدًا على ضرورة تطوير خريجي كليات التربية، بضرورة الالتزام بالشروط الواجب توافرها والتدريب على منظومة التعليم الجديدة للتناسق مع التطورات التي تشهدها المناهج الدراسية بمراحل التعليم المختلفة .

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