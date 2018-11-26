زوجة الشهيد ساطع النعماني تبكي على الهواء.. وتروي أخر لحظات حياته (فيديو)



وأشارت "عزازي"، في لقاء مع برنامج "صبايا"، المذاع على قناة الحياة الفضائية، وتقدمه ريهام سعيد، إلى أنه سافر لكي يخضع لعملية جراحية بسيطة، وفي اليوم الذي توفى فيه كان من المقرر أن يعود إلى مصر، موضحة أنه أخذ الأدوية وذهب إلى النوم، فتعب جدًا، وعندما ذهبوا به إلى المستشفى كان قد توفى.



وأوضحت: "أنا ضهري اتكسر.. ضهري وضهر ابني اتكسر"، موضحة أنه خلال فترة العلاج لم يفكرا هما الاثنين في الانفصال، وكان يحب البلد ويزرع في ابنه حب البلد.



ولفتت إلى أن ابنها أخبرها: "أنا الفرح خلاص راح من حياتي"، فردت: "بابا راح يجهز لنا البيت اللي في الجنة"، فرد عليها: "طب احنا هنروح له أمتى؟".

انهارت شيرين عزازي، زوجة الشهيد العقيد ساطع النعماني، على الهواء مباشرة، وهي تحكي عن اللحظات الأخيرة لزوجها.