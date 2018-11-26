عاجل من وزير التعليم بشأن جدول امتحانات الصف الأول الثانوي





كلف وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي، رئيس قطاع التعليم العام بتعديل جدول امتحانات الصف الأول الثانوي بما يضمن أداء امتحان مادة واحدة في اليوم مع وجود فواصل مناسبة وتفادي رأس السنة الميلادية والأعياد الدينية وزيادة الوقت المخصص للامتحانات نظرًا لحداثة التجربة على طلابنا، بالإضافة إلى جدولة الامتحان الأول في نهاية الترم الأول ثم جدولة الامتحان الثاني (للترم الأول) بعد إجازة نصف العام.





يأتي ذلك ا ستجابةً لرأي الطلاب في الصف الأول الثانوي وأولياء أمورهم بعد شكواهم من موعد الامتحانات.





وأعلن الوزير عبر صفحته الشخصية عبر موقع "فيس بوك" عن ملاحظات هامة، منها أنه لا تضاف نتائج هذه الامتحانات للمجموع التراكمي لدفعة ٢٠١٨-٢٠١٩ الحالية، و هنات امتحانا للترم الأول + امتحانان للترم الثاني.





وشرح كيفية احتساب المجموع العام للسنة والذي يحدد النجاح والرسوب، ففي الترم الأول لو حصل الطالب على درجة ٣٠\١٠٠ ثم درجة ٦٥\١٠٠ في الامتحانين، سوف يسجلوا الأعلى منهما، أي ٦٥\١٠٠ للترم الأول.





ولو حصل الطالب في الترم الثاني على درجة ٢٠\١٠٠ ثم درجة ٤٥\١٠٠ في الامتحانين، سوف يسجل الأعلى منهما، أي ٤٥\١٠٠ للترم الثاني.





وأوضح أن المجموع الكلي: متوسط الدرجتين: (٦٥+٤٥)\٢ = ٥٥\١٠٠ وهذه درجة "نجاح".





وقال الوزير: "إن المثال أعلاه يوضح أن الرسوب في واحد أو أكثر من هذه الفرص لا يفقد الطالب الفرصة الكاملة لإجتياز العام الدراسي، لذلك نأمل أن لا ننزعج من الامتحان وأن نركز فقط على إكتساب العلم والمعرفة مع ملاحظة عدد فرص التحسين المتاحة في هذا النظام".





وأضاف الوزير أن نماذج الأسئلة الجديدة لا تحتاج وقتًا مثل الامتحانات القديمة ولذلك أزمنة الامتحانات أقصر عمومًا، ورغم هذا فقد تم تكليف القطاع بزيادة الأزمنة حتى يتعود الطلاب على النظام الجديد ولتيسير الفترة الإنتقالية من الفكر القديم إلى الجديد، مؤكدًا أنه سيتم الاعلان عن الجدول الجديد يوم الثلاثاء ٢٧ نوفمبر.



