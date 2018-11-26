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أحمد أيوب: حسام البدري يجيد السيطرة على اللاعبين

الإثنين 26/نوفمبر/2018 - 01:01 ص
أحمد أيوب: حسام البدري يجيد السيطرة على اللاعبين
حسام البدري
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أحمد شاكر
 

أثنى أحمد أيوب مدرب عام النادي الأهلي السابق على قدرة حسام البدري المدير الفني السابق للأحمر في السيطرة على اللاعبين.

 

وقال أيوب في تصريحات لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر شاشة صدى البلد: " كان من الصعب أن نفقد السيطرة على اللاعبين فى ظل وجود البدري على رأس القيادة الفنية للفريق".

 

وأردف: "فهو يملك شخصية قوية قادرة على التعامل مع اللاعبين بالشكل المناسب".

 

المزيد عن: رياضة حسام البدري الاهلي اخبار الرياضية احمد ايوب
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