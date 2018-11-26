أحمد شوبير: الأهلي أنهى الاتفاق مع مدرب أجنبي و2 مساعدين

كشف الاعلامي أحمد شوبير عن آخر المستجدات في ملف تعاقد الأهلي مع المدير الفني الجديد للفريق، بعد إقالة الفرنسي باتريس كارتيرون.

وقال "شوبير" في تصريحات عبر برنامجه "ملعب أون": " الأهلي انتهى بالفعل من الاتفاق مع مدرب أجنبي ومع 2 مساعدين، أحدهما مدرب مساعد والآخر مخطط أحمال".

وأضاف: " المدرب الجديد للأهلي على مستوى طموحات وأحلام الجماهير الحمراء".

وكان النادي الأهلي قد أكد أنه سيتم الاعلان عن هوية المدير الفني الجديد للفريق خلال 10 أيام.