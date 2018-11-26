مجدي يعقوب: إنجاز مركز القلب بالعاصمة الإدارية خلال عام



وأشار "يعقوب"، خلال حواره ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، اليوم الأحد، إلى أنهم يسعون لتقديم خدمة مجانية بمستوى عالمي في مركزي القلب في أسوان والعاصمة الإدارية الجديدة.



ومن ناحيته أكد الدكتور مجدي إسحاق، المدير التنفيذي لمركز القلب بأسوان، أن لديهم الإمكانيات المادية التي تكفي لبداية إنشاء مركز القلب في العاصمة الإدارية الجديدة، مضيفا: "الشعب المصري معانا من أكرم الناس".



قال الدكتور مجدي يعقوب، جراح القلب العالمي، إنه متفائل بسرعة إنجاز مشروع مركز القلب الجديد بالعاصمة الإدارية الجديدة، متوقعا أن يتم إنجاز المركز خلال عام.