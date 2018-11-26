شوبير: الأهلي عرض على مانويل جوزيه تدريب الفريق ورفض

أكد الإعلامي أحمد شوبير أن البرتغالي مانويل جوزيه المدير الفني الأسبق للأهلي أبدى استعداده للتعاون مع النادي خلال الفترة الحالية.

وقال "شوبير" في تصريحات لبرنامجه "ملعب أون" عبر فضائية "أون سبورت": " سيد عبد الحفيظ اجتمع مع مانويل جوزيه خلال الأيام الماضية لاستشارته في بعض الأمور الفنية والخاصة بإعادة بناء الفريق واختيار المدرب الجديد".

وأضاف: " جوزيه رحب بالتعاون مع النادي الأهلي ولكن ليس كمديرًا فنيًا كما ردد البعض".

وكشف "شوبير" أن النادي الأهلي عرض على مانويل جوزيه تدريب الفريق الأحمر قبل التعاقد مع باتريس كارتيرون، ولكن المدرب البرتغالي اعتذر.