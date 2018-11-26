تعرف على رسالة نور لزوجها
الإثنين 26/نوفمبر/2018 - 12:40 صمريم الشريف
وجهت الفنانة اللبنانية نور، رسالة شكر لزوجها على دعمه وإحتوائه لها، مضيفة: "ربنا يخليك ليا، ودائمًا مستوعبني وعقلك أكبر مني".
كما شكرت خلال لقائها فى برنامج "واحد من الناس" مع الإعلامى عمرو الليثي، على قناة "النهار"، والدها ووالدتها، معبرة عن أمنيتها فى إعطاء أبنائها ولو ربع مما قدمه لها والديها من الحب والحنان، بحد تعبيرها.
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