الصيادلة: "نحن أول من نادى بتطبيق سياسة التتبع الدوائي"



قال محيي عبيد، نقيب صيادلة مصر، معلقًا على سياسة التتبع الدوائي التي أعلنت وزارة الصحة عن تطبيقها: "نحن أول من نادى بتطبيقها".



وطالب "عبيد"، في مداخلة هاتفية لبرنامج "انفراد" مع سعيد حساسين، اليوم الأحد، بالتوسع في إمداد الصيدليات بالكمبيوتر لتنفيذ التتبع الدوائي.



وأوضح أن التتبع الدوائي يساعد على معرفة متى تم تصنيع الدواء وتاريخ الانتهاء ومن المريض الذي يستخدمه.



وأشار "عبيد" إلى أن مشروع قانون الدواء الذي قدمته النقابة إلى البرلمان يتضمن التشديد على الغش الدوائي، وبيع الدواء بدون قنوات دون الحصول على ترخيص.