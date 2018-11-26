أزمة في الأهلي بسبب تأخر اعتماد تذاكر مباراة المقاولون العرب بالدوري

تسود حالة من الدهشة لدى مسؤولي النادي الأهلي بسبب تأخر الجهات الأمنية من اعتماد تذاكر مباراة الأهلي والمقاولون العرب.

وكان الأهلي قد أرسل تذاكر المباراة للجهات الأمنية لختمها واعتمادها بعدد ٣٥٠٠ تذكرة و٥٠٠ دعوة للنادي الضيف؛ منذ ٤٨ ساعة مضت ولكن لم يتم ختمها حتى الآن.

وأفادت المصادر أنها ليست المرة الأولى التي ترفض الجهات الأمنية وتتجاهل ختم تذاكر مباراة الأهلي قبل بيعها في مباريات الفريق.