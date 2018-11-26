أبرز أخبار التوك شو يوم الأحد 25-11-2018
الإثنين 26/نوفمبر/2018 - 02:42 ص
رقية جمال - أمنية فوزي - داليا الحسين - نعيم يوسف - هدى عبدالرازق
تناولت برامج "التوك شو" مساء الأحد، العديد من الموضوعات تضمنت تصريحات ومداخلات هاتفية، وإليكم أبرزها.
التخطيط: الهيئات والوزارات تتعاون لتقديم الخدمات بشكل أكثر كفاءة ويسر للمواطن
قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، إن الهيئات والوزارات الحكومية تتعاون وتتكامل سويًا من أجل تقديم الخدمات للمواطن بشكل أكثر سهولة ويسر.
"التضامن" تكشف الحالات المستبعده من مظلة الحماية الاجتماعية
كشفت نيفين القباج، نائب وزير التضامن للحماية الاجتماعية، عن الحالات التي يتم فيها استبعاد الأسر من مظلة الحماية الاجتماعية، موضحة أنه يتم استبعاد الأسر بناء على بحث يقيس حالة الأسرة الاجتماعية والاقتصادية عن طريق عوامل كثيرة.
الصحة: "منظومة التأمين الجديدة واعدة.. والمواطن مستنيها"
قال المهندس أيسم صلاح، مستشار وزير الصحة للمعلومات، إن وجود قاعدة بيانات عن المواطنين يساعد الوزارة على اطلاق المبادرات التي يحتاجها المواطن، مضيفًا أن منظومة التأمين الصحي واعدة، و"المواطن مستنيها".
"المرشدي" يكشف أهم ملامح قانون تنظيم اتحاد الصناعات الجديد
قال النائب محمد المرشدي، رئيس غرفة الصناعات النسيجية باتحاد الصناعات إن هناك "تعديل جوهري كثير من الوزراء تجنبه على أساس يقومون هم بالتعيين.. الذي يضمن ولاء رئيس الاتحاد والوكيلين له وليس لأعضاء الاتحاد".
إحدى الناجيات تروي كواليس حادث غرق معدية المنوفية
روّت "ابتسام"، ناجية من معدية المنوفية، كواليس حادث غرق معدية المنوفية، قائلة إنها كانت ذاهبة إلى العمل، لافتة إلى أنها تجمع محصولي الفراولة والفلفل.
أحمد موسى: محمد مرسي وجه أنصاره من داخل القفص باغتيال هشام بركات
أكد الإعلامي أحمد موسى، أن الشهيد هشام بركات كان صاحب كلمة قوية في القضاء وخدم الوطن لأخر لحظه في حياته، مشيرًا إلى أن المعزول محمد مرسي كان يوجه انصاره من داخل القفص لاغتيال النائب العام.
أزهري: قضية الميراث حسمها الله ولا مجال للاجتهاد فيها
قال الدكتور عبد العزيز النجار، أحد علماء الأزهر الشريف، تعقيبًا على المطالبة بالإقتداء بتونس في المساواة بين الرجل والمرأة في الميراث، إن قضية الميراث حسمها الله عز وجل في سورة النساء، ولم يترك فيها مجال للإجتهاد لبشر؛ لأنها تتعلق بالذمة المالية.
"التضامن" تكشف حقيقة تطبيق قصر الدعم على طفلين بأثر رجعي
قال محمد العقبي، المتحدث الرسمي باسم وزارة التضامن الاجتماعي، إن قرار رئيس الوزراء المهندس مصطفى مدبولي، باقتصاد الدعم النقدي برنامج تكافل وكرامة على طفلين فقط اعتبارًا من بداية يناير المقبل، واضح جدًا؛ لكن بعض نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي تسببوا في حدوث نوع من اللغط حوله.
تناولت برامج "التوك شو" مساء الأحد، العديد من الموضوعات تضمنت تصريحات ومداخلات هاتفية، وإليكم أبرزها.
التخطيط: الهيئات والوزارات تتعاون لتقديم الخدمات بشكل أكثر كفاءة ويسر للمواطن
قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، إن الهيئات والوزارات الحكومية تتعاون وتتكامل سويًا من أجل تقديم الخدمات للمواطن بشكل أكثر سهولة ويسر.
"التضامن" تكشف الحالات المستبعده من مظلة الحماية الاجتماعية
كشفت نيفين القباج، نائب وزير التضامن للحماية الاجتماعية، عن الحالات التي يتم فيها استبعاد الأسر من مظلة الحماية الاجتماعية، موضحة أنه يتم استبعاد الأسر بناء على بحث يقيس حالة الأسرة الاجتماعية والاقتصادية عن طريق عوامل كثيرة.
الصحة: "منظومة التأمين الجديدة واعدة.. والمواطن مستنيها"
قال المهندس أيسم صلاح، مستشار وزير الصحة للمعلومات، إن وجود قاعدة بيانات عن المواطنين يساعد الوزارة على اطلاق المبادرات التي يحتاجها المواطن، مضيفًا أن منظومة التأمين الصحي واعدة، و"المواطن مستنيها".
"المرشدي" يكشف أهم ملامح قانون تنظيم اتحاد الصناعات الجديد
قال النائب محمد المرشدي، رئيس غرفة الصناعات النسيجية باتحاد الصناعات إن هناك "تعديل جوهري كثير من الوزراء تجنبه على أساس يقومون هم بالتعيين.. الذي يضمن ولاء رئيس الاتحاد والوكيلين له وليس لأعضاء الاتحاد".
إحدى الناجيات تروي كواليس حادث غرق معدية المنوفية
روّت "ابتسام"، ناجية من معدية المنوفية، كواليس حادث غرق معدية المنوفية، قائلة إنها كانت ذاهبة إلى العمل، لافتة إلى أنها تجمع محصولي الفراولة والفلفل.
أحمد موسى: محمد مرسي وجه أنصاره من داخل القفص باغتيال هشام بركات
أكد الإعلامي أحمد موسى، أن الشهيد هشام بركات كان صاحب كلمة قوية في القضاء وخدم الوطن لأخر لحظه في حياته، مشيرًا إلى أن المعزول محمد مرسي كان يوجه انصاره من داخل القفص لاغتيال النائب العام.
أزهري: قضية الميراث حسمها الله ولا مجال للاجتهاد فيها
قال الدكتور عبد العزيز النجار، أحد علماء الأزهر الشريف، تعقيبًا على المطالبة بالإقتداء بتونس في المساواة بين الرجل والمرأة في الميراث، إن قضية الميراث حسمها الله عز وجل في سورة النساء، ولم يترك فيها مجال للإجتهاد لبشر؛ لأنها تتعلق بالذمة المالية.
"التضامن" تكشف حقيقة تطبيق قصر الدعم على طفلين بأثر رجعي
قال محمد العقبي، المتحدث الرسمي باسم وزارة التضامن الاجتماعي، إن قرار رئيس الوزراء المهندس مصطفى مدبولي، باقتصاد الدعم النقدي برنامج تكافل وكرامة على طفلين فقط اعتبارًا من بداية يناير المقبل، واضح جدًا؛ لكن بعض نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي تسببوا في حدوث نوع من اللغط حوله.
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