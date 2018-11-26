ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

عاجل.. شوبير يفجر مفاجأة مدوية عن صفقات الأهلي في يناير

الإثنين 26/نوفمبر/2018 - 12:23 ص
عاجل.. شوبير يفجر مفاجأة مدوية عن صفقات الأهلي في يناير
الاهلي
طباعة
علاء خليف
 

كشف الاعلامي أحمد شوبير أن النادي الأهلي أنهي الإتفاق مع 5 لاعبين للإنضمام لصفوف الفريق الأحمر خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

 

وقال "شوبير" في تصريحات عبر برنامجه "ملعب أون": " الأهلي اتفق مع 5 لاعبين للإنضمام لصفوف الفريق خلال يناير المقبل عبر محمد فضل مدير التعاقدات، ويتبقي حسم الأمور المالية والاتفاق مع أندية هؤلاء اللاعبين لإتمام الصفقات بشكل رسمي".

 

وأكد "شوبير" أن إنضمام رمضان صبحي المحترف ضمن صفوف هيدرسفيلد تاون الانجليزي للنادي الأهلي أمر وارد جدًا أن يحدث خلال الفترة القادمة.

 

وأشار "شوبير" أن هناك العديد من اللاعبين المرشحين للتواجد داخل النادي الأهلي أيضًا منهم حسين الشحات لاعب العين ومحمود وحيد ظهير المقاصة ومحمود متولي مدافع الاسماعيلي.

 

واستبعد أحمد شوبير عودة الثنائي أحمد حجازي مدافع وست بروميتش ومحمود تريزيجيه لاعب قاسم باشا التركي للأهلي في الفترة الحالية، مؤكدًا علي رغبة إدارة الأهلي في تواجدهما مع الفريق.

 

وعن ملف الراحلين أكد "شوبير" أنه تم حسم بعض اسماء بعض المرشحين للرحيل عن الأهلي خلال الفترة القادمة ومنهم باسم علي وصبري رحيل واحمد الشيخ وعمرو بركات وعمرو جمال واحمد علاء وأكرم توفيق.

 

وأكد أنه لم يتم حسم مصير الثنائي صالح جمعة ومؤمن زكريا مع الأهلي حتي الآن.

 

المزيد عن: صفقات الاهلي في يناير رياضة الاهلي في يناير الاهلي الاعلامي احمد شوبير
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
من الأفضل لتدريب الأهلي الفترة القادمة ؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري الإنجليزي
بيرنلي
-
x
22:00
-
نيوكاسل يونايتد
الدوري الإسباني
ريال سوسييداد
-
x
22:00
-
سيلتا فيجو
الدوري الإيطالي
كالياري
-
x
21:30
-
تورينو
الدوري المصري الممتاز
حرس الحدود
-
x
14:45
-
وادي دجلة
بتروجيت
-
x
17:15
-
سموحة
الزمالك
-
x
20:00
-
الجونة
بوابة الفجر


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
11/26/2018 1:50:02 AM