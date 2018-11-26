عاجل.. شوبير يفجر مفاجأة مدوية عن صفقات الأهلي في يناير

كشف الاعلامي أحمد شوبير أن النادي الأهلي أنهي الإتفاق مع 5 لاعبين للإنضمام لصفوف الفريق الأحمر خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وقال "شوبير" في تصريحات عبر برنامجه "ملعب أون": " الأهلي اتفق مع 5 لاعبين للإنضمام لصفوف الفريق خلال يناير المقبل عبر محمد فضل مدير التعاقدات، ويتبقي حسم الأمور المالية والاتفاق مع أندية هؤلاء اللاعبين لإتمام الصفقات بشكل رسمي".

وأكد "شوبير" أن إنضمام رمضان صبحي المحترف ضمن صفوف هيدرسفيلد تاون الانجليزي للنادي الأهلي أمر وارد جدًا أن يحدث خلال الفترة القادمة.

وأشار "شوبير" أن هناك العديد من اللاعبين المرشحين للتواجد داخل النادي الأهلي أيضًا منهم حسين الشحات لاعب العين ومحمود وحيد ظهير المقاصة ومحمود متولي مدافع الاسماعيلي.

واستبعد أحمد شوبير عودة الثنائي أحمد حجازي مدافع وست بروميتش ومحمود تريزيجيه لاعب قاسم باشا التركي للأهلي في الفترة الحالية، مؤكدًا علي رغبة إدارة الأهلي في تواجدهما مع الفريق.

وعن ملف الراحلين أكد "شوبير" أنه تم حسم بعض اسماء بعض المرشحين للرحيل عن الأهلي خلال الفترة القادمة ومنهم باسم علي وصبري رحيل واحمد الشيخ وعمرو بركات وعمرو جمال واحمد علاء وأكرم توفيق.

وأكد أنه لم يتم حسم مصير الثنائي صالح جمعة ومؤمن زكريا مع الأهلي حتي الآن.